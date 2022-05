Aprilia. Sabato 14, Doppio appuntamento con “Mille e un autore”

Doppio appuntamento sabato 14 maggio per la rassegna dell’assessorato alla Cultura del Comune di Aprilia “Mille e un autore”. Primo appuntamento alle ore 16:00 presso la sala consiliare “Luigi Meddi” di piazza Roma dove ci sarà la presentazione del volume di Roberto Fiorentini “Livio Odescalchi nipote di Papa Innocenzo XI”. Introduce e modera l’incontro Alexander Koller, interverranno Giuseppe Mrozek Eliszezynski, Marco Albertoni e l’assessore alla Cultura Gianluca Fanucci. In collegamento web James Nelson Novoa. Secondo appuntamento Sabato 14 Maggio, ore 17:30, presso Sala Mnemosi del poloculturale dell’ex Claudia di via Pontina per la 3a edizione della rassegna “LibrArt di Primavera” curata dall’ associazione “Noi, i libri e…”. I libri presentati in questa occasione saranno tre, come tre le protagoniste: “Ti prometto il Vietnam” di Valeria Biacioni, “il puzzle di Alice” Manuela Poveromo e “Semi nel buio” di Elena Who. Partecipazioni artistiche di Mario Spagnoli, con alcune delle sue splendide opere pittoriche, dell’attore Paolo Cicogna e della prof.ssa Loredana Melgiovanni. Allieteranno la presentazione corale un breve adagio di chitarra classica, a cura di un talentuoso associato, e alcune sorprese per tutti i partecipanti, relatori, artisti e pubblico in sala. Mediatori dell’ evento, Sabrina Braga, presidentessa dell’ associazione, Stefania Puliani, segretaria dell’ associazione e Michele Rucco, presidente/editore dell’ associazione “L’ Occhio di Horus Aps” e l’assessore alla Cultura del Comune di Aprilia Gianluca Fanucci.