Nettuno Anzio. 21 maggio, Infanzia: Radice della comunità, un evento per giocare e per riflettere

L’Associazione Con_tatto è entusiasta di invitarvi all’ evento finale del Progetto “Radici di Comunità”,

Sabato 21 maggio 2022

dalle 10:00 alle 13:00 al Parco San Giacomo a Nettuno,

dalle 16:00 alle 19:00 a Piazza Lavinia a Anzio

Nel corso della giornata, saranno proposte attività per bambini e ragazzi, insieme ad altre associazioni del territorio. È previsto, inoltre, un confronto aperto sui temi educativi legati all’infanzia con le famiglie e le istituzioni del territorio.

Il progetto “Radici di Comunità”, svoltosi in questi quattro anni nel distretto Anzio – Nettuno, ha coinvolto in particolare l’utenza dell’IC Nettuno 1 e dell’IC Anzio III grazie al finanziamento dalla fondazione “Con i bambini”, nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, ed è stato realizzato in coprogettazione con vari partner e con capofila il CEMEA del Mezzogiorno. È stata un’importante occasione sul nostro territorio per aiutare i bambini e i ragazzi a scoprire le proprie capacità e potenzialità dando loro strumenti e fiducia per crescere e sostenere i genitori nel difficile compito di educare e crescere insieme ai propri figli.

Per rispondere al problema della povertà educativa occorre rimettere in gioco e costruire un’alleanza tra tutti i soggetti della comunità, che restituisca ad ognuno il valore educativo e culturale della propria presenza. Pertanto, il nostro obiettivo è costruire e qualificare una comunità educante attiva ed efficace sul nostro territorio e prevedere in futuro un fare condiviso e aperto alla partecipazione di tutti gli attori locali (associazioni, scuole, istituzioni, asl, ecc.), mettendo al primo posto bambini, ragazzi e le loro famiglie, rendendoli protagonisti attivi del loro futuro e di quello della comunità.

Siamo certi di poter contribuire, tutti insieme, in maniera attiva al contrasto della povertà educativa, valorizzando l’infanzia come base di un futuro migliore per i giovani del nostro territorio.

Associazione Con_tatto

associazionecon.tatto2012@gmail.com