Anzio. Oggi alla rassegna cinematograficha: Il ritratto del Duca

Il film in programma oggi, MARTEDÌ 17 MAGGIO, proposto dal Cineclub La dolce vita, è IL RITRATTO DEL DUCA, una commedia sociale diretta dal regista Roger Michell (quello di “Notting Hill”), un omaggio a quella classe lavoratrice che si arrabatta senza mai perdere lo humor, continuando a lottare per un mondo migliore. Lo trovate al Cinema Multisala Moderno di Anzio, agli orari 16,30 e 18,30.

A Newcastle, nel 1961, Kempton Bunton è sposato con Dorothy e si dedica a campagne civiche in favore degli anziani, dimenticati dalla società. Nel suo mirino c’è la tassa televisiva per il canale TV della BBC, obbligatoria anche quando non arriva il segnale. Ed è proprio in nome di tale battaglia che Kempton ruba il celebre ritratto del Duca di Wellington di Goya dalla National Gallery di Londra e, con i soldi del riscatto, intende pagare il canone a tutti i vecchietti della città senza una sterlina in tasca…

IL RITRATTO DEL DUCA mostra un mondo popolare che è stato messo da parte e che vuole far sentire la sua voce, unito dalla voglia di resistere ai soprusi e di rivendicare piccoli margini di libertà. La stessa concezione di LIBERTÀ per cui oggi si ricorda la GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO L’OMO – BI – TRANSFOBIA, data scelta perché solo il 17 maggio 1990, appena 32 anni fa, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha rimosso l’omosessualitá dal registro delle malattie mentali. A tal proposito il nostro Cineclub è felice di informarvi che oggi, alle ore 17, viene inaugurato il primo SPORTELLO ARCOBALENO 🏳️‍🌈 provinciale a VIA S.FRANCESCO D’ASSISI 21/B ad ALBANO LAZIALE. “Uno spazio libero, realizzato grazie all’impegno e al sostegno dell’amministrazione di Albano, in cui potersi confrontare, essere sé stess* ed essere supportat* in ogni ambito sociale”. Un’ottima occasione per conoscere un servizio LGBT+ del territorio, per entrare in contatto con l’Arcigay Castelli Romani e sapere che il 25 giugno quel Gruppo organizza il primo Albano Lazio Pride.