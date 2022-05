Anzio. Pronti per ripartire con il Lo.ve.S Summer Camp

Grazie alla dedizione e alla passione di Loretta Verduci e Simona Tribulati, il LO.VE.S Summer Camp sulla scia del grande successo ottenuto lo scorso anno, ripartirà quest’anno con la seconda edizione, che si svolgerà dal 13 giugno al 29 luglio 2022 in due location: la “Lupatelli Tennis Academy” ad Anzio, e il “Boca Village “di Lido dei Pini,sempre nel comune neroniano.

Il LO.VE.S Summer Camp ripropone attività sportive multidisciplinari (basket, nuoto, tennis, calcio, padel, baby fitness) per bambini dai 4 ai 13 anni.

La grande differenza tra lo scorso anno e il 2022 è appunto nel “raddoppio” della sede dei “camp” sportivi; l’occasione è stata offerta dalla disponibilità della struttura del “Boca Village”, completamente rinnovata e riammodernata dopo diversi anni di stop, grazie ad una nuova gestione che ha deciso di investire in maniera più chiara e netta sull’aspetto sportivo della struttura lidopinense.

Sette moduli divisi in sette settimane, una grande offerta di formazione sportiva ma soprattutto di socializzazione e di rispetto per le regole per le possibili nuove leve dello sport del litorale ma soprattutto una occasione di crescita complessiva non solo per i ragazzi ma anche per i genitori e per tutto ciò che ruota attorno al fenomeno della educazione sportiva a Sud di Roma.

Per le iscrizioni ci si può rivolgere sia al numero 3484128603 ( Loretta Verduci) o al 3888911832 ( Simona Tribulati) o scrivere alla mail asdloves@libero.it; bisogna però affrettarsi perché i posti a disposizione stanno per terminare.

Ricordiamo gli indirizzi delle due strutture che ospiteranno il Camp: Lupatelli Tennis Academy” a Via Nettunense 61, vicino al quartiere della Nuova Pretura di Anzio e il “Boca Village” nella frazione anziate di Lido Dei Pini a via dei Gelsi 233.