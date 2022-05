Parte la 5^ Edizione del Nettuno Music Lab, le selezioni

Parte la 5^ Edizione del Nettuno Music Lab, a cura della Pro Loco Forte Sangallo, con il patrocinio del Comune di Nettuno. Se la musica è la tua passione, sei un autore o ti piace cantare o suoni in una band, non puoi perdere l’occasione di esibirti alla 5^Edizione del NETTUNO MUSIC LAB 🤩🤩🤩

I promossi alle selezioni li applaudiremo al teatro Kinsale Spin Off:

12/07 autori;

19/07 interpreti, duo/trio, strumentisti cover band italiane;

26/07 cover band straniere.

Da ogni serata usciranno 3 vincitori, la FINALISSIMA a 9 partecipanti è fissata per il 31 luglio.

L’iscrizione è gratuita.

Trofeo per il vincitore di ogni sezione e premio in denaro per il vincitore assoluto.

La formula è quella delle edizioni passate, collaudata e amata da chi segue la manifestazione musicale diventata ormai un appuntamento irrinunciabile della stagione estiva Nettunese.

Parte la promo per invitare i giovani artisti del territorio a lanciarsi nel mondo della musica.

Aspettiamo volti nuovi, artisti giovani che hanno voglia di emergere, musicisti che vogliono farsi conoscere, autori con nuove parole.

La Direzione Artistica è del musicista Salvatore Vitiello, anche autore del format. La location è quella del teatro all’aperto SPIN OFF del Kinsale Irish Pub, dove si può godere dello spettacolo mentre si assaggia una delle birre di produzione propria, curata da Alessandro, oppure gustando un piatto di spaghetti alici e pecorino o magari una zuppa di pesce (Mario in cucina è una garanzia sui piatti della tradizione nettunese! ).

Quattro belle serate estive di cui ricordare le date per non mancare l’appuntamento: 12, 19 e 26luglio, finalissima il 31!

SAVE THE DATE!