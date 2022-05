Rugby. Ultima stagionale per la RAC: l’Anzio ospiterà L’Aquila

Ultimissimi appuntamenti stagionali prima del “rompete le righe” estivo per il Rugby Anzio Club. La formazione senior ha perso per 36 a 3 in casa della Rugby Capitolina, una delle candidate al passaggio in serie B e di fatto “seconda squadra” della stessa formazione che milita nella massima serie nazionale. Una buona prestazione globale, nonostante il risultato e le tante assenze, che instrada il 15 di Ghellini verso l’ultimo atto stagionale. Domenica infatti arriverà L’Aquila Rugby, con inizio alle 15,30, quarto e ultimo match della terza fase del campionato di serie C.

Nel fine settimana hanno giocato anche le formazioni del settore giovanile. Under 9 e Under 11 hanno partecipato a dei raggruppamenti (con ottimi risultati) rispettivamente a Latina e Cisterna, mentre l’Under 15, che gioca in coabitazione con la Nuova Rugby Roma, ha ottenuto una vittoria per 58 a 0 contro la Lazio e una sconfitta (22 a 7) contro le Fiamme Oro. Si tratta dell’ultimo test in vista del torneo Città di Treviso del prossimo weekend, al quale parteciperà insieme a formazioni da tutta Italia. In campo nel prossimo fine settimana, oltre alla seniores, anche le rappresentative Under 13 e Under 7.