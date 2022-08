Tutto pronto per la quinta edizione del Nettuno Wine Festival, la manifestazione ideata dalla Pro Loco Forte Sangallo con la partecipazione dell’Associazione Ristoratori Nettuno in Tavola, il sostegno del Comune di Nettuno, della Regione Lazio e la media partner di Radio Dimensione Suono Roma, che domenica 4 settembre vedrà trasformare il centro storico di questo bellissimo borgo medievale a sud di Roma in una cittadella del gusto dedicata alla conoscenza dei vitigni autoctoni e alla valorizzazione della ricchezza gastronomica del territorio nettunese

A svelarsi ai wine lover la meraviglia di un paesaggio incredibile a fare da sfondo ad un evento unico nel suo genere che quest’anno, per la prima volta, vedrà insieme i vignaioli di Lazio Sardegna per un gemellaggio che riporterà all’attenzione del grande pubblico quei sentori esclusivi derivati dall’antica tecnica di coltivazione del piede franco, oggi possibile solo in pochissime zone d’Italia.

Protagonista ancora una volta in tutte le sue varie accezioni, il “cacchione”, l’antico vitigno citato già nei testi di Plinio, che qui sarà possibile scoprire in abbinamento agli altri vini delle cantine laziali e alle prelibatezze preparate per l’occasione dai ristoratori dell’Associazione Nettuno in Tavola, in una cornice di rara suggestione dove la passione per il buon cibo si fonderà con il piacere dello svago.

Un appuntamento dunque imperdibile con tante iniziative volte a diffondere la cultura del bere e mangiare consapevole dove anche la musica sarà protagonista insieme ad un’infinità di altre sorprese pensate per ammaliare e stupire

Il Kit di degustazione, offerto con un contributo di 20 euro, comprenderà: una sacca personalizzata con calice serigrafato, un passaporto di degustazione e nove tagliandi validi per l’assaggio di due proposte di gelato a base di vino e sette straordinari finger food proposti dai ristoranti coinvolti nel percorso che sarà aperto al pubblico dalle ore 18 alle ore 23.

L’acquisto del Kit sarà possibile presso il Punto di Informazione Turistico (PIT) presente sul lungomare di Nettuno, in Via Giacomo Matteotti, o cliccando direttamente sul sito eventbrite.it