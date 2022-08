Riceviamo e pubblichiamo

“Lo strano caso della Francescana chiusa come casa di riposo, ma aperta come…? Dai panni stesi sembrerebbe ospitare tante persone, dalle voci che circolano sembrerebbe trattarsi di famiglie ucraine in fuga dalla guerra. Il 28 marzo scorso il comune di Anzio ha emesso ordinanza di chiusura della casa di Riposo per irregolarità. Ora sembra che la struttura si sia trasformata in Centro di accoglienza. Come casa di Riposo non andava bene ora va bene?

Dbl