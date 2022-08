Un successo la quinta edizione del Nettuno Music Lab

La quinta edizione del Nettuno Music Lab si è conclusa con grande soddisfazione degli organizzatori della Pro Loco Forte Sangallo che, anche quest’anno, hanno apprezzato l’interesse crescente intorno alla manifestazione musicale.

Una giuria di qualità, attenta e competente, ha avuto l’arduo compito di decretare i vincitori di categoria e la vincitrice assoluta del contest: la straordinaria Sophia Matone, di cui sentiremo ancora parlare. Diciassette anni, voce potente e presenza scenica fanno di questa ragazza una star in erba, ovunque la porterà il cammino della maturazione artistica sarà qualcosa di eccezionale!

I Makinada vincono la categoria cover band italiane, Same & Fred

Ziigno per la categoria autori e Sophia Matone la categoria interpreti, oltre ad essere vincitrice dei vincitori e portare a casa un assegno di seicento euro da spendere in strumenti musicali.

Non sono naturalmente mancati trofei, medaglie per tutti i finalisti e targhe per la giuria di qualità.

La finale del 31 luglio è stata la bella conclusione di tre serate precedenti dedicate alle varie categorie, svoltesi sul palco del teatro Spin Off al Kinsale Irish Pub a Nettuno. Tra un fritto e un’insalata, spaghettoni ai ricci e birra agrumata, la musica e soprattutto i giovani artisti , a volte anche giovanissimi, hanno trovato tanti applausi e un tifo da stadio entusiasmante.

Ancora una volta l’ottimo lavoro della direzione artistica di Salvatore Vitiello, autore del format, ci ha regalato una bella panoramica dell’offerta musicale del territorio con una selezione di altissimo livello.

L’ appuntamento è per la 6^ Edizione del Nettuno Music Lab, nel 2023.

La Pro Loco Forte Sangallo è ora impegnata nella preparazione del Nettuno Wine Festival, kermesse enogastronomica del litorale laziale, appuntamento irrinunciabile e attesissimo e che quest’anno ci regalerà sorprese molto interessanti ……. ARE YOU READY?