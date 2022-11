È ripartita la raccolta delle “Scatole di Natale”. La consegna presso i centri raccolta fino al 15 novembre

È ripartita in questi giorni la raccolta delle “Scatole di Natale”. Si possono consegnare presso i centri raccolta aderenti fino al 15 novembre affinché possano essere consegnate ai beneficiari entro i primi di dicembre.

L’iniziativa è nata in Francia qualche anno fa ed è sbarcata in Italia nel 2020, precisamente a Milano, grazie al contributo di Marion Pizzato, colei che ha fatto della creatività un veicolo per la beneficienza.

L’Aps Con_tatto ha da subito deciso di sposare l’iniziativa e promuoverla sul territorio raccogliendo, grazie all’aiuto dei tanti cittadini che hanno dedicato il loro tempo a confezionare con cura ogni singolo pacco regalo, ben 1700 scatole nei Natali del 2020 e 2021.

Nello specifico, si tratta di una raccolta di oggetti, destinati ai più bisognosi, con l’intento di scaldare il cuore di chi dona e di chi riceve il regalo, piuttosto che colmare un bisogno vero e proprio.

Vista la numerosa risposta ricevuta sui social in merito all’iniziativa, abbiamo coinvolto realtà amiche del territorio per aiutarci nella raccolta, gestione, e consegna delle scatole.

Per questo motivo vogliamo ringraziare i centri raccolta che fin dalla prima edizione hanno creduto, insieme a noi, al forte valore dell’iniziativa: Elle-di, Nido Cartoonia, Fattoria Riparo e Bar Apollo 13, ma anche quelli che, contattati quest’anno si sono mostrati subito favorevoli a collaborare come centri raccolta e a condividere con i loro iscritti l’iniziativa: Fattoria Asino Chi Legge, Rugby Anzio Club, Anzio Scherma, Asd Nettuno, Città di Anzio Calcio.

Abbiamo inoltre deciso, vista la bella collaborazione venutasi a creare lo scorso anno con l’I.C. Nettuno IV, l’Istituto Marco Gavio Apicio di Anzio e l’I.C. Nettuno I, di diffondere in maniera ufficiale all’interno delle scuole questa iniziativa, in modo da ampliare sempre più la nostra rete di raccolta ed avvicinare i bambini e ragazzi all’importanza di questi gesti, i quali, risultano essere sempre meno frequenti nella realtà odierna.

Nel ringraziare anche la Croce Blu di Anzio che si è offerta di aiutarci nello smistamento e nella consegna dei pacchi, entusiasti per tutte queste risposte positive, immediate e contrassegnate da molteplici emozioni legate all’estrema semplicità di un gesto che al suo interno racchiude tanto, saremmo davvero felici di poter ricevere la candidatura spontanea di qualche volontario che ci aiuti nella gestione logistica di questa immensa macchina solidale.

Per informazioni e candidature: +39 392 433 7248 Aps Con_tatto, via Giacomo Matteotti 9, Nettuno (Rm).