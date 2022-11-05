Nettuno. Sabato 5 novembre da Baraonda: “Conversazioni sulla storia dell’arte- l’impressionismo”

“Sɪ ᴘᴜᴏ̀ ᴇsɪsᴛᴇʀᴇ sᴇɴᴢᴀ ʟ’ᴀʀᴛᴇ ᴍᴀ sᴇɴᴢᴀ ᴅɪ ᴇssᴀ ɴᴏɴ sɪ ᴘᴜᴏ̀ ᴠɪᴠᴇʀᴇ.” Osᴄᴀʀ Wɪʟᴅᴇ
Sᴀʙᴀᴛᴏ 5 novembre ᴏʀᴇ 18:00 – 19:30
Cᴏɴᴠᴇʀsᴀᴢɪᴏɴɪ sᴜʟʟᴀ Sᴛᴏʀɪᴀ ᴅᴇʟʟ’Aʀᴛᴇ ɴᴇʟʟᴀ Sᴛᴏʀɪᴀ Mᴏᴅᴇʀɴᴀ ᴇ Cᴏɴᴛᴇᴍᴘᴏʀᴀɴᴇᴀ.
Incontro ᴀ BARAONDA ᴘᴇʀ ᴘᴀʀʟᴀʀᴇ ᴅɪ Aʀᴛᴇ ᴇ ᴅɪ ʙᴇʟʟᴇᴢᴢᴀ, ᴅɪ Sᴛᴏʀɪᴀ.
Terzo e ultimo incontro su “L’Iᴍᴘʀᴇssɪᴏɴɪsᴍᴏ”
Il post Impressionismo raccontato dai
Pʀᴏғғ. Fʀᴀɴᴄᴇsᴄᴏ Bᴏɴᴀɴɴɪ, ᴘᴇʀ ʟᴀ ᴘᴀʀᴛᴇ sᴛᴏʀɪᴄᴀ ᴇ Aɴᴛᴏɴɪᴏ Sɪʟᴠᴇsᴛʀɪ, ᴘᴇʀ ʟᴀ ᴘᴀʀᴛᴇ ᴀʀᴛɪsᴛɪᴄᴀ.
Pᴏsᴛɪ ʟɪᴍɪᴛᴀᴛɪ
Gʀᴀᴅɪᴛᴀ ᴘʀᴇɴᴏᴛᴀᴢɪᴏɴᴇ
Cᴏɴᴛʀɪʙᴜᴛᴏ sᴏᴄɪ 5€
Iɴɢʀᴇssᴏ ɢʀᴀᴛᴜɪᴛᴏ ғɪɴᴏ ᴀ 18 ᴀɴɴɪ
Iɴғᴏ ᴇ ᴘʀᴇɴᴏᴛᴀᴢɪᴏɴɪ: 3393957722
- Via Santa Maria 26/28 Nettuno