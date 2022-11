Al cinema Astoria di Anzio la prima edizione di “Cortissimi”. Una serata dedicata al cinema

Riavvicinare il pubblico all’idea di trascorrere una serata al Cinema, e farlo visionando un genere, quello dei Cortometraggi, sempre più in espansione, come esempi di vere e proprie pillole di arte cinematografica. Questo e molto altro nell’idea della Prima Edizione di CORTISSIMI, Rassegna Cinematografica realizzata dall’Associazione asd-aps Liberi Eventi dello scrittore e aforista di Nettuno Michele CIOFFI in collaborazione con la Coreografa e Co-Direttrice della scuola di danza Dance Point di Nettuno Simona RETROSI e degli Attori e Sceneggiatori Valentina GEMELLI e Francesco RIZZI, che si terrà ad Anzio venerdì 18 Novembre a partire dalle ore 21 presso il Cinema ASTORIA.

Ospiti d’Onore, la Madrina della serata Catia FRANCHI dell’atelier di moda di Elisabetta FRANCHI, uno dei brand di moda più importanti in Italia e nel Mondo, l’Amministratore di Opera Edizioni, Pietro TOMASSINI società di arte e cultura che nell’editoria di Pregio è per qualità leader in Italia e la Referente organizzativa per l’Emilia Romagna, Sonia DUTHEL, degli spettacoli teatrali e degli eventi culturali dello scrittore Michele CIOFFI.

Ben 6 Cortometraggi pluripremiati a livello internazionale saranno proiettati in sala, in un susseguirsi di visione cinematografica e presentazione dei vari cast e delle produzioni, un modo questo per avvicinare ulteriormente il pubblico ad un mondo, quello del cinema, che sembra sempre un pò distante. Una giuria tecnica consegnerà delle menzioni speciali dove lo riterrà opportuno ed un premio ben augurante per il miglior corto della serata.

Attori, produzioni e registi provenienti da tutta Italia, una Giuria qualificata presieduta dalla Scrittrice e Attrice Eleonora BALIANI e dal Direttore e Autore del Premio Internazionale Vincenzo Crocitti Francesco FIUMARELLA, la serata sarà presentata dalla scrittrice e autrice Sara COLONNELLI

Al termine della rassegna cinematografica un tocco di ulteriore classe con la degustazione offerta dalla CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA di NETTUNO dei loro pregiati vini.

Una serata di Gala che riconcilia la nobile arte cinematografica con un pubblico attento e appassionato.