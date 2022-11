Anzio. Spari e feriti nelle strade della cittadina del litorale

Spari di notte e in pieno giorno ad Anzio. Un cittadino marocchino di 49 anni è stato colpito nei pressi del civico 50 di Corso Italia. Il fatto è avvenuto attorno alle 10 di questa mattina. L’uomo è stato soccorso e trasferito dal 118 al pronto soccorso degli ospedali Riuniti di Anzio e Nettuno, e ha riportato ferite in varie parti del corpo. Versa in gravi condizioni. Sull’episodio indagano gli agenti del Commissariato di Polizia di Anzio. Il fatto che l’agguato sia avvenuto in pieno giorno in una strada in una zona molto trafficata la dice lunga sul clima di violenza in cui sono costretti i residenti in quella che è ritenuta una delle principali piazze di spaccio del Lazio.

Un altra inquietante vicenda riguarda un fatto avvenuto poche ore prima, attorno alle 3 di questa notte, in via dell’Oratorio di Santa Rita. Dove un uomo, italiano di circa 50 anni, è stato soccorso e portato d’urgenza sempre all’ospedale Riuniti. Non è ancora chiara la dinamica dei fatti: se si tratti di un regolamento di conti o se il fatto possa essere circoscritto nell’ambito delle mura domestiche. L’uomo a quanto sembra è uscito in strada per chiedendo aiuto, con una ferita d’arma da fuoco che gli stava procurando una copiosa perdita di sangue. Sul fatto indagano i Carabinieri della compagnia di Anzio.