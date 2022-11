Stella d’Argento al merito sportivo per l’anziate Alberto Cenci

Il dirigente sportivo anziate, Alberto Cenci, ha ricevuto ieri, presso il Salone d’Onore del Coni, l’ambito riconoscimento per la sua attività nel mondo del sport.

Una passione per il tennis che lo ha portato a far crescere e migliorare il circolo sportivo di Anzio, ha creato il Circuito del Tirreno, manifestazione per i giovani che è arrivata quest’anno alla XLIIIesima edizione e ha fatto parte del Comitato Regionale del Lazio per decenni.

Passione, serietà, umiltà e professionalità sono le qualità che gli hanno permesso di arrivare a un traguardo molto ambito come la Stella d’Argento, dopo aver già ricevuto la Stella di Bronzo.