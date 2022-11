Sabato 26 novembre torna la “Giornata Nazionale della Coletta Alimentare”: i volontari di Anzio e Nettuno a lavoro, presso i supermercati del territorio

Per aiutare le persone bisognose

Sabato 26 novembre, anche sul territorio di Anzio e Nettuno, è prevista la ventiseiesima Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, indetta dalla Fondazione Banco Alimentare Onlus. Il Banco Alimentare lavora tutto l’anno per reperire generi alimentari, che tramite gli Enti convenzionati del territorio, distribuisce ai poveri ed alle famiglie bisognose. Tutte le informazioni su colletta.bancoalimentare.it .

La raccolta dei generi alimentari, nei supermercati del territorio, vedrà in campo tantissimi volontari che, il 26 novembre, inviteranno la cittadinanza a donare cibo non deteriorabile come verdura in scatola, tonno in scatola, carne in scatola, olio, alimenti per l’infanzia, polpa e passata di pomodoro.

Quest’anno la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare sarà in presenza: a tutti coloro che faranno la spesa i volontari di Banco Alimentare, muniti di una pettorina riconoscibile e coordinati da un capo equipe, distribuiranno materiale promozionale agli ingressi dei punti vendita e raccoglieranno i prodotti donati in scatole suddivise per categoria merceologica.

Nel 2021 sono state raccolte 126.235 tonnellate di alimenti destinate a circa 1.670.000 persone in difficoltà su tutto il territorio italiano.