La parrocchia di Santa Barbara è in festa. La comunità, come ogni anno, celebrerà la patrona con la solenne processione del 3 dicembre alle ore 19 che si snoderà attraverso le strade del quartiere e con una serie di iniziative e festeggiamenti popolari. Tra queste, sabato 3 dicembre alle ore 11 presso l’oratorio della Parrocchia in Via San Benedetto Menni, la dimostrazione della Squadra Cinofili della Caserma Santa Barbara di Nettuno della Polizia di Stato che richiama bambini e famiglie. I festeggiamenti si concluderanno domenica 4 dicembre, dopo la messa delle ore 11, con la tradizionale polentata organizzata con la collaborazione dell’Associazione Abbruzzese-Molisana di Nettuno.