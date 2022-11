Comitato Croce Rossa Aprilia: attività solidali per il sostegno alle famiglie indigenti

Il Comitato della Croce Rossa di Aprilia in occasione delle prossime Festività Natalizie partecipa ad attività solidali per il sostegno alle famiglie indigenti. Di seguito le date degli eventi che sis volgeranno nei luoghi e negli orari di seguito indicati. 8 Dicembre, Mercatini di Natale in Piazza Roma ad Aprilia con orario 09:00/14:00 e 14:00/18:00 per la vendita delle palline di Natale.

Pacchetti Natalizi presso il Centro Commerciale Aprilia 2: inizio il 9 Dicembre e fine il 24 mattina alle 13:00.

La solidarietà è l’unico investimento che non fallisce mai.

(Henry David Thoreau)