16 dicembre. La “Festa Pinguino 2022 Christmas Edition” per sostenere il progetto della “Stanza dei Desideri” dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù

Siamo lieti di annunciarvi una serata di beneficenza che si svolgerà a Roma presso il Teatro Sala Raffaello. La “Festa Pinguino 2022 Christmas Edition” avrà come obiettivo una raccolta fondi per sostenere il progetto della “Stanza dei Desideri” dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Palidoro. Spettacolo, musica, divertimento e tante sorprese. Ci sarà un unico filo conduttore, aiutare il più possibile i piccoli pazienti e le loro famiglie. Cercare di far sentire a casa tutti quelli che entreranno nella “Stanza dei Desideri”. Durante la serata, ricca di emozioni, ci saranno anche estrazioni di favolosi premi. Tutti i presupposti di una grandissima festa alla quale nessuno può mancare. Pertanto vi invitiamo Venerdì 16 Dicembre a partecipare, ricordandovi che tutto il ricavato sarà devoluto. La “Festa del Pinguino” vuol dire beneficenza, essere presenti sarà un ennesimo passo per riempire la “Stanza dei Desideri”. Insieme si può…con il sorriso ancora di più. Grazie❤

Un angelo per amico