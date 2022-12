Babbo Natale, laboratori e solidarietà. Tutti gli eventi in programma per le feste a Nettuno

Un fitto programma di appuntamenti quello relativo al “Natale a Nettuno”, A CURA DELLA Pro Loco Forte Sangallo in collaborazione con l’associazione ristoratori “Nettuno in Tavola”. Primo appuntamento questo pomeriggio alle ore 17 con le “Prove di Teatro” a cura della Coop Ninfea, l’Associazione Liberi Teatranti e l’Associazione Italiane Persone Down presso il villaggio Natalizio di piazza Battisti. Sabato 17 dicembre alle ore 10, sempre nel villaggio natalizio, “Felice cantastorie racconta le favole” a cura dell’Associazione Italiana Persone Down, mentre dalle ore 10,30 alle ore 12,30 e il pomeriggio dalle ore 16 alle ore 18.30 “La magia del Natale”, attività artistiche e ricreative a cura dell’associazione teatrale “Il Girasole”.

Domenica 18 dicembre a Nettuno arriva Babbo Natale che sarà pronto ad accogliere tutti i bambini e le loro letterine dei desideri in piazza Battisti dalel 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.30. Babbo Natale, poi, tornerà il 22 dicembre alle ore 16 e la Vigilia di Natale, giorno in cui sarà accompagnato dalle “sue” majorettes.

A questo si aggiungeranno laboratori per bambini a cura dell’associazione Gemellaggi, Buffetti e di altre associazioni presso il villaggio natalizio, il Forte Sangallo e alcune parrocchie del territorio.

Non mancherà l’intrattenimento musicale: il 16 dicembre concerto della banda Angelo Castellani presso la Collegiata San Giovanni alle ore 19. Il 18 dicembre in programma il tradizionale Concerto di Natale della Corale Città di Nettuno alle ore 18,30 presso il Santuario di Nostra Signora delle Grazie, e l’esibizione dei “Blues for Pino” in piazzetta Sacchi alla stessa ora. In piazzetta Sacchi, poi, appuntamento con “Duo Maffei Acoustic” il 23 dicembre alle 18,30 e con i “The Basement” il 30 dicembre. Festa per l’ultimo dell’anno in piazza Battisti a partire dalle 23.

Il 6 gennaio, in occasione dell’Epifania, in programma “La Cavalcata dei Magi” a cura dell’Associazione Stella del Mare dalle 15 alle 16 e in piazza Battista Spettacolo di Danza e Spettacolo del Fuoco a partire dalle 17 e concerto della Banda Musicale in Sala Consiliare dalle ore 18.