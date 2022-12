Venerdì 30 dicembre Live Talk: malattie degenerative ed arte, contrastare, raccontare e narrare per curare

Venerdì 30 dicembre alle ore 17.30 la Duemme Multimedia, la società cooperativa che da più di 30 anni si occupa di Comunicazione, Monitoraggio Legislativo ed Eventi Culturali “andrà in onda” sulla propria pagina Facebook ( facebook.com/duemmemultimedia) con un nuovo “Live Talk”, dedicato alla connessione tra lo studio delle malattie degenerative come la Sclerosi Multipla, Morbo di Parkinson e Morbo di Alzheimer e l’uso dell’Arte in tutte le sue varie forme come strumento sia di contrasto al fenomeno degenerativo e anche di narrazione e di condivisione verso chi non è interessato dagli effetti di queste patologie.

Angelo Pugliese, il responsabile della comunicazione della Duemme Multimedia intervisterà “ da remoto” quattro ospiti che con il loro lavoro o la loro esperienza personale sono coinvolti da queste tematiche, come l’attrice teatrale Melania Giglio,reduce dall’anteprima nazionale del 29 dicembre “Io e Lei-confessioni della sclerosi multipla” di Fiamma Satta svolta a Sulmona o la neurologa del Policlinico di Roma Marta Altieri specializzata in questo campo o il giornalista de “Il Messaggero” Giovanni Del Giaccio, esperto di comunicazione medico-scientifica o il regista e autore teatrale di Anzio, Salvatore Santucci, che da diversi anni “convive” col Parkinson.