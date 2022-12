Comunicato Stampa 👇✍️🗣️

Vietato scrivere delle relazioni di Anzio e Nettuno che hanno portato allo scioglimento dei comuni per Mafia

Riportare quanto è stato scritto nella relazione delle Commissioni di accesso, che ricordiamo ha portato allo scioglimento per Mafia dei comuni di Anzio e Nettuno, per certa politica è vietato. Uno schiaffo in faccia all’informazione libera di nuovo sotto minaccia di querele bavaglio che hanno a quanto sembra come unico scopo di fermare chi informa correttamente i territori su quanto è successo. Chi oggi parla di legalità allo stesso tempo è contro la stampa libera non riconoscendo così di fatto quanto è stato relazionato dalle istituzioni: Ad #Anzio e #Nettuno c’era la mafia infiltrata nei comuni e una parte politica invece di restituire dignità a questi territori cerca di zittire chi l’ha raccontata. Ma noi ribadiamo che il #silenzioèmafia e nelle relazioni è stato riportato quello che è stato scritto per anni da tanti giornalisti che hanno fatto il loro lavoro senza paura e con tutte le difficoltà che ha comportato.

Solidarietà a Clemente Pistilli dalla Rete NoBavaglio- Liberi di essere informati e dal Coordinamento Antimafia Anzio e Nettuno