Si chiude il “Natale a Nettuno” domani la “Cavalcata dei Magi”

Domani 6 gennaio a Nettuno in programma il Corte Storico dell’Associazione La Stella Del Mare in collaborazione con i Padri Passionisti, un evento inserito nel programma “Natale a Nettuno” organizzato dal Comune di Nettuno e curato dalla ProLoco Forte Sangallo e dall’associazione ristoratori Nettuno In Tavola.

La partenza è in programma alle ore 15 da piazza Mazzini con arrivo al Santuario di Nostra Signora delle Grazie previsto per le ore 16 con la manifestazione che si chiuderà con il grande spettacolo del fuoco a cura degli Spadaccini di Assisi.

Sempre domani 6 gennaio, giorno dell’epifania, a piazzale Le Sirene è in programma alle 16:30 lo spettacolo di Danza Aerea, mentre alle 18 presso la Sala Consiliare con ingresso da piazza Battisti, si esibirà la Banda Musicale Angelo Castellani di Nettuno con il classico concerto dell’Epifania.

Nel weekend gli ultimi appuntamenti del programma “Natale a Nettuno”:

– Sabato 7 gennaio

Ore 10-12 e ore 16-18,30 “Tutte le Feste porta via” danza, giochi e fantasia in piazza Battisti

Ore 16: premiazione concorso Associazione Gemellaggi Nettuno al Forte Sangallo

– Domenica 8 Gennaio

Ore 16 “Scarpetta Rossa” presentazione del libro di Lucia Catacci a cura dell’Associazione Gemellaggi Nettuno al Forte Sangallo

Ore 16,30 “Spettacolo Circo Ercolino” in Piazza Battisti

Ore 18,30 “4.20 PM in concerto” in Piazzetta Sacchi