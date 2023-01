Nettuno. Al via i lavori nei giardini dell’ex presidio militare: prevista un’area per bambini con giochi inclusivi

Inizieranno martedì 10 gennaio i lavori di sistemazione dei giardini dell’ex presidio della Guardia di Finanza, bonificati questa estate, che saranno definitivamente riaperti al pubblico. L’area sarà fruibile da subito e vedrà sorgere, entro la prossima primavera, un’area giochi per bambini. Tra i giochi che saranno installati ce ne sarà uno inclusivo finanziato dal fondo triennale istituito dal Comune di Nettuno che prevede l’acquisto e la collocazione in spazi pubblici di questo tipo di attrezzature ludiche destinate a bambini diversamente abili. Un “tesoretto” da 5.000 euro che lo scorso anno è stato utilizzato per installare un gioco al parco di San Giacomo e che, oggi, arricchirà questo nuovo spazio nel centro di Nettuno. Prevista, nei prossimi mesi, anche un nuovo impianto di illuminazione per le aperture serali del parco nei mesi estivi.

Nel frattempo è in corso la gara per l’acquisto di cinque giochi per lo spazio di Piazzale Berlinguer che sarà corredato da un tappeto anti-trauma. Anche qui sono previste attrezzature inclusive come da progetto dei lavori.