Nettuno. Giornata della memoria, domani cerimonia al parco Palatucci. La riflessione della Commissione Straordinaria

Il 27 gennaio di ogni anno celebriamo il Giorno della Memoria per ricordare la Shoah e lo sterminio degli Ebrei e di altri gruppi nei campi di concentramento nazisti.

La liberazione di oltre 9.000 prigionieri da Auschwitz avvenuta il 27 gennaio 1945, dopo l’abbattimento dei muri e dei cancelli, costituisce un riferimento certo ed inoppugnabile per non far evaporare e scolorire il significato della Shoah, per rivitalizzare e rinvigorire l’interesse, e al contempo lo sgomento, per quanto atroce, crudele e brutale è capitato al popolo ebraico, ai deportati militari ed a tante persone inermi, compresi tantissimi bambini, affinché si alimenti, contestualmente, la memoria di eventi, che hanno rappresentato una vera e propria discesa agli inferi per chi è stato complice, non abbiamo più a ripetersi.