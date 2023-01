Ad “Avanti un Altro!”, l’associazione “Un Angelo per Amico 2000 Onlus”

Nella giornata di Mercoledì 25 Gennaio è andata in onda su Canale 5 un esilarante puntata di “Avanti un Altro!”. L’associazione “Un Angelo per Amico 2000 Onlus” ha risposto presente al programma di Paolo Bonolis. È stata consegnata una targa ricordo come ringraziamento al programma e a Paolo stesso, grandissimo volontario e sempre pronto a sostenere le iniziative benefiche promosse da Noi. Insieme a Luca Laurenti ci siamo divertiti e riso dall’inizio alla fine. Ci teniamo veramente a ringraziare tutti gli organizzatori di “Avanti Un Altro”, Paolo, Luca, Sasà, il Salottino per averci fatto partecipare e per aver apprezzato il nostro piccolo regalo. Una cosa è certa…anche sorridere fa beneficenza. Grazie di cuore.

Maria Teresa Tomei, Un Angelo per Amico 2000 Onlus