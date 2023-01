Anzio. Giorno della Memoria, la responsabilità di ricordare per sempre. 27 gennaio 2023, la lettera aperta agli Studenti della Commissione Straordinaria

Giorno della Memoria, la responsabilità di ricordare per sempre.

27 gennaio 2023, la lettera aperta agli Studenti della Commissione Straordinaria che amministra la Città di Anzio.

Cari studenti,

ricorre oggi, 27 gennaio, il Giorno della Memoria, data che segna la liberazione del campo di concentramento di Auschwitz nel 1945 e dedicato al ricordo delle vittime dell’Olocausto.

La follia nazista ha generato milioni di vittime innocenti, donne, uomini, bambini, molti dei quali sterminati nelle camere a gas: non c’è alcuna ragione per tale orrore, nulla che possa esser definito umano.

Citiamo con piacere la preoccupazione di Liliana Segre, Senatrice a vita della Repubblica Italiana, superstite dell’Olocausto: «Il pericolo dell’oblio c’è sempre e sono convinta di quello che dico. E cioè che tra un po’ ci sarà una riga su un libro di storia e poi non ci sarà più neanche quella», parole che meritano una riflessione profonda che condividiamo con voi, confidando che siano accolte in eredità – per scongiurarne il silenzio – le voci preziose di chi è uscito dai cancelli di Auschwitz.

Vi invitiamo, pertanto, ad accogliere la sfida e la responsabilità di ricordare sempre, con l’aiuto indispensabile dei vostri docenti, che quotidianamente vi danno gli strumenti per costruire il vostro bagaglio culturale ed avere anche piena consapevolezza della storia.

Preservare la memoria degli orrori del genocidio nazista, come quella di ogni altro crimine contro l’umanità, è l’unica strada per guardare ad un futuro in cui il seme della pace e della non violenza trovi terreno fertile.

Concludiamo rinnovando la nostra piena fiducia in Voi.

Commissione Straordinaria Città di Anzio

Antonella Scolamiero – Francesco Tarricone – Agostino Anatriello