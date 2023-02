“Universo Jazz”! Al via i giovedì in musica del Chris Cappell College di Anzio

Il Chris Cappell College si apre al territorio per la seconda edizione della Rassegna

Crescendo in Musica. Dal 23 febbraio tornano gli appuntamenti concertistici che vedono in scena i talentuosi ex alunni dell’Istituto, in un viaggio variegato ed

accattivante attraverso la molteplicità dei generi musicali. Ogni incontro verterà su

una tematica specifica, offrendo un’introduzione esplicativa che inquadrerà i repertori in programma ed i vari aspetti legati alla loro prassi esecutiva. Si comincia giovedì 23 febbraio con l’Universo Jazz del giovane Trio formato da Giulia Catozzi al Sassofono, Pietro Caroleo all’organo, Gian Marco De Marte alla Batteria. Artisti talentuosi, attivi sulla scena nazionale, che vantano già riconoscimenti e premi per la loro freschezza e originalità improvvisativa. Un’esplorazione nel repertorio del grande

jazz internazionale, con l’omaggio a uno dei miti della scena contemporanea,

l’organista jazz statunitense Joey De Francesco, recentemente scomparso. Uno stile innovativo e coinvolgente per un autore, già leggenda, che ha collaborato con artisti del calibro di Miles Davis, Houston Person e John McLaughlin. A chiudere l’evento la travolgente Jam session, che saluterà il pubblico secondo la migliore tradizione di uno dei generi musicali più coinvolgenti ed inclusivi del mondo contemporaneo.

L’appuntamento nell’Aula Magna del Chris Cappell College è alle ore 15,30.