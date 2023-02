Anzio. Le Associazioni: Attacco alla sede CGIL atto vile e delirante

“Sono diverse le scritte apparse nelle sedi della Cgil di gruppi che si identificano con il simbolo dei no-vax. L’ultima questa mattina nella ex sede della Cgil di via Fratini ad Anzio. Appare strano che questi atti vandalici si manifestino a fine pandemia sembra più un tentativo di attaccare le camere del lavoro da parte dei soliti estremisti il cui unico intento è destabilizzare cercando di colpire chi difende i diritti dei lavoratori. Un atto vigliacco commesso nella città di Anzio colpita da un commissariamento per mafia e nei comuni dei Castelli fino a Roma. Ci auguriamo che le forze dell’ordine facciamo chiarezza sull’accaduto e diano un volto a chi si nasconde dietro questi atti vili e deliranti.

La Rete NoBavaglio e il Coordinamento antimafia Anzio e Nettuno esprimono solidarietà e vicinanza alla Cgil