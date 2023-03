Anzio. Il 1 aprile Mario Leocata presenta il suo libro: “Piramidi invisibili”

Sabato 01 aprile alle ore 17.00 lo scrittore caro amico della città di Anzio, Mario Leocata, sarà alla Biblioteca Comunale Multimediale Chris Cappell per presentare l’ultima pubblicazione “Piramidi invisibili”,

un thriller coinvolgente ricco di mistero e colpi di scena.

A presentare l’incontro sarà lo stesso autore che introdurrà gli ospiti che siederanno al tavolo dei relatori con lui: il Dr. Silvano MOFFA, già Presidente della Provincia di Roma e Sottosegretario

alle Infrastrutture e giornalista, la dott.ssa Cinzia MALVINI, Responsabile dei Servizi Moda e Cultura su “La 7”, il Dott. Claudio MONZIO COMPAGNONI, Vicedirettore della Medicina Legale della ASL Roma 2 – criminologo – regista cinematografico e teatrale e il dott. Roberto PINOTTI, scrittore, giornalista, ufologo, direttore di “Archeo Misteri” e altre riviste.

Questo appuntamento, a cui siamo particolarmente affezionati, sarà anche l’occasione per dialogare con personalità importanti come quelle che rivestono i relatori e quella di colui che vanta una

carriera non indifferente, MARIO LEOCATA. Laureato in giurisprudenza, scrittore e sceneggiatore, è divenuto anche consulente letterario-artistico per la nota azienda Mediaset; ha sceneggiato 18 spot pubblicitari trasmessi poi su Rai 1 con l’attrice Anna Valle ed ha consegnato a Rai Notte otto puntate de “Alla ricerca delle Arche”. A completamento di un’attività già così densa è stato articolista di argomenti storici, religiosi e culturali per il quotidiano “Il Tempo” di Roma, pubblicando anche diversi articoli sulla Rivista “Archeo Misteri”. Per alcuni anni ha rivestito anche il ruolo di docente di Antropologia cristiana presso alcune Università private; i suoi appassionati e

originali romanzi hanno ricevuto nel tempo numerosi premi a livello internazionale.