La teoria dello scarafaggio

Ogni volta che le Forze di Polizia compiono azioni repressive nei confronti di criminali di qualunque specie, parte dell’opinione pubblica pensa che dopo il loro arresto e detenzione il fenomeno si possa ritenere totalmente debellato o quantomeno depotenziato. Ma la realtà è ben diversa e la legge dello scarafaggio

potrebbe supportarci nel comprenderne il perché.

Questa metafora usata nel mondo finanziario, più o meno ci dice questo. Nel momento in cui il bacarozzo fa la sua apparizione nel bagno oppure spunta dal lavabo della cucina, utilizziamo i mezzi piu’ brutali per interrompere la sua esistenza. Cosi’ facendo ci illudiamo di eliminare definitivamente il problema alla radice.

Ma la blatta non è un animale solitario. Motivo per il quale c’è da aspettarsi da un momento all’altro la visita di qualche suo omologo, perché ama vegetare in colonia e non gradisce nel modo piu’ assoluto la solitudine.

A voi le valutazioni che riterrete piu’ opportune, augurandomi che non collidano con le mie.

Eduardo Saturno