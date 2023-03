Intervista a Dandra, artista di Anzio: “Vi presento Fragile”

Venerdì 24 marzo è uscito “Fragile”, l’ultimo brano di Dandra (all’anagrafe Daniele D’Andrassi), artista di Anzio che attualmente vive a Milano per coltivare la sua passione: la musica. Diplomato in canto lirico al Conservatorio Santa Cecilia di Roma, Daniele oltre ad essere un ballerino ha sempre amato scrivere canzoni. Il suo sound intreccia uno stile pop a sonorità club-urban in cui si racconta in un modo del tutto nuovo. Lo abbiamo intervistato per parlare del suo ultimo lavoro.

Hai di recente partecipato al festival della canzone a Milano, SanNolo 2023: com’è andata?

SanNolo è stata un’esperienza incredibile. Per me è fondamentale il confronto con artisti, musicisti e soprattutto il pubblico e arrivare ad essere uno dei 16 finalisti tra più di 350 concorrenti è stata un’occasione per esibirmi, mettermi in gioco e far ascoltare la mia musica. Ho conosciuto artisti fighi e tante persone tra il pubblico che mi hanno dimostrato il loro affetto. Il tuo ultimo brano si intitola “Fragile”: come nasce questa canzone?

Fragile è uno scrigno delle mie emozioni che sento battere nello stomaco come una cassa dritta. Nasce dalla voglia di urlare, di accogliere le proprie debolezze, di accettarsi imperfetti e trarne forza da questa consapevolezza. Nasce dalle mie esperienze nei rapporti di amicizia, di amore, in generale della vita. Rappresenta per me la metropoli e la provincia

Nel testo dici “sei lava che fa mare, macerie e lacrime: solo di notte non sento niente, solo di notte ci sto un po’ sempre”. Un ascoltatore attento potrebbe non solo pensare che il brano sia dedicato a qualcuno che ha fatto parte della tua vita (o che ancora ne fa parte), ma anche e soprattutto a te stesso, ad un altro te che oggi non c’è più. È plausibile come interpretazione?

Fragile è un invito a sentirsi persi senza vergogna e a ritrovarsi insieme in questa sensazione. Molte volte mi perdo, ma prendo forza dalle persone che fanno parte della mia vita. La notte forse è il momento in cui vivo di più i miei contrasti, rifletto molto, ascolto musica, compongo ma idealmente rappresenta anche il trampolino per ciò che deve ancora accadere: non c’è un me che è scomparso, piuttosto un me che sperimenta, vive il presente e vede come andrà a seguire. Quando potremo ascoltarti dal vivo ad Anzio? Sarebbe bello esibirsi in estate.

Progetti futuri?

Sto lavorando ad altri inediti che pubblicherò in questo anno, non vedo l’ora di farveli ascoltare.

Ecco il testo completo della canzone “Fragile”:

Fragile

Fragile

Lo so che sono un po’ fragile

Hai consumato le pagine

Ruggine su queste lacrime

Facile

Fa-facile

Dirmi che ti sembra facile

Silenzio si parole pallide

Non sento più niente ma fa un po’ te

Ma io non ricordo più

I tuoi occhi lampioni spenti ormai Ma io non ci penso più

nel buio Fai che mi perdo

Solo di notte

Non sento niente

Solo di notte

Ci sto un po’ sempre

sciolto con parole acide

Sarà che sono un po’ fragile

Giuro sto a pezzi tu hai pezzi di me Mi togli facile stuzzicadenti

Siamo due stabili instabili

Dai cuori fragili facili

Fragile

Fragile

Lo so che sono un po’ fragile

Hai consumato le pagine

Ruggine su queste lacrime

Facile

Fa-facile

Dirmi che ti sembra facile

Silenzio si parole pallide

Non sento più niente ma fa un po’ te

Fragile

Lo so che sogni me

Sai una scusa inutile

Io triste come l’ultimo d’estate Sei lava che fa mare

Macerie e lacrime

Fragile

Solo di notte

Non sento niente

Solo di notte

Ci sto un po’ sempre

sciolto con parole acide

Sarà che sono un po’ fragile

Giuro sto a pezzi tu hai pezzi di me Mi togli facile stuzzicadenti

Siamo due stabili instabili

Dai cuori fragili facili

Fragile

Fragile

Lo so che sono un po’ fragile

Hai consumato le pagine

Ruggine su queste lacrime

Facile

Fa-facile

Dirmi che ti sembra facile

Silenzio si parole pallide

Non sento più niente ma fa un po’ te

Fra-gi-le

Sai che ho paura di stare al buio

Fari di notte e luci sul viso

Sei simile

Milano che culla tutti gli sbagli

aspetta via Goya ma ha gli occhi stanchi E se mi manchi

Vetri che appanni

Conosco posti che non so

Io mi perdo e lo so che

dimmi se mi manca l’aria

Ho perso cose che non ho

Si è presa tutto e non so se

Dimmi quando eri aria

Se tu eri aria

Fragile, fragile..

Potete ascoltarla su Spotify qui: https://bit.ly/3YWbeHv

Il suo profilo Instagram: https://www.instagram.com/_dandra_