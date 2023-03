Si è svolto ieri, ad Anzio, presso la Casa Comunale di Villa Corsini Sarsina, il tavolo tecnico, presieduto dalla Commissione Straordinaria che amministra la Città di Anzio, per la presentazione del progetto definitivo per la ristrutturazione dello storico edificio liberty Paradiso sul Mare, finanziato dal Ministero delle Infrastrutture con circa 8 milioni di euro.

All’incontro, insieme ai Commissari Antonella Scolamiero, Francesco Tarricone, Agostino Anatriello ed ai Dirigenti Comunali preposti, hanno partecipato i Dirigenti tecnici di Città Metropolitana di Roma Capitale, guidati dal Capo di Gabinetto Bruno Manzi, il Dirigente del Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche, Carlo Guglielmi, il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale, Michela Corsi, una delegazione della Scuola Apicio Colonna Gatti, guidata dalla Dirigente Renata Coppola e lo Studio Tecnico che ha curato la progettazione definitiva per il recupero dello storico edificio liberty anziate, scelto da Federico Fellini e da importanti registi per girare diversi capolavori, recentemente definito da Carlo Verdone “una pietra miliare del Cinema, simbolo degli straordinari anni ’60 di Anzio”.

Il progetto si suddivide in più ambiti, il principale dei quali è il restauro, sia interno che esterno, oltre alle diverse opere previste per l’abbattimento delle barriere architettoniche, con interventi che avranno carattere conservativo del bene storico, che sarà valorizzato da un ambizioso progetto illuminotecnico.

E’ attualmente in corso il dialogo con la Soprintendenza Archeologica per i relativi permessi e con il predetto Ministero, per integrare il finanziamento con le risorse necessarie per la ristrutturazione integrale del Paradiso sul Mare.