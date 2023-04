Sabato 22 si inaugura ad Aprilia la mostra del Maestro Dino Massarenti

Sabato 22 aprile dalle ore 17:00, presso la Sala Manzù della Biblioteca Comunale di Aprilia, si inaugura la Mostra Personale di Dino Massarenti, inserita nella retrospettiva “I MAESTRI” insieme a De Waure, Drisaldi e Cottiga. La mostra voluta dal Comune di Aprilia in collaborazione con la PRO LOCO e curata dalla Prof.ssa Federica Calandro, terminerà il primo maggio.

Dino Massarenti, per tutti il “Maestro”, nasce ad Aprilia il 21 Marzo 1942.

Fedele paesaggista, velista e grande conoscitore del mare, appassionato esploratore di bellezze dimenticate, Dino Massarenti ricerca e fissa per sempre, con un fare da topografo, gli angoli più nascosti dell’arcipelago pontino.

Lo stile sintetico, con cui traduce in acqua e colore la flagrante spontaneità del reale, si alterna a brani di impeccabile descrittivismo, capace di sottolineare piccoli e deliziosi particolari.Nei suoi acquerelli, costellati di barche, case, costruzioni, tracce di un’umanità pregnante ma rispettosa, l’uomo vive in una meravigliosa riverenza per la propria terra.