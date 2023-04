Il Movimento 5 Stelle incontra i cittadini di Aprilia

Domani 21 aprile si terranno due nuovi e importanti appuntamenti

elettorali con i cittadini di Aprilia da parte del Movimento 5 Stelle,

dove sarà presente l’Europarlamentare dottor Fabio Massimo

Castaldo.

Il primo incontro è previsto per le ore 11 in via Enna, presso il sito ex

Freddindustria, dove si parlerà di criticità eco-ambientali, disagio

sociale, casistiche e indirizzi generali, per poi spostarsi alle ore 12.30

nel Borgo di Campoverde via Mediana 56, per esaminare e discutere

sulla valorizzazione del territorio e dei beni paesistico-ambientali.

Nel contempo si farà un sopralluogo al complesso storicoarcheologico del Borgo S.Pietro in formis.

Si invita la popolazione a partecipare e sentire le idee del Movimento

5 Stelle, fatte di programmi e risposte alle tantissime criticità presenti

nel territorio apriliano. Niente palchi, nessuna distanza con il

cittadino ma solamente “Voce e Soluzioni dirette ”, per il bene di tutti

nel rispetto del nostro territorio