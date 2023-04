Aprilia. Mercoledì 26, Luigi De Magistris ad Aprilia per parlare di legalità e ruolo delle istituzioni

“La legalità e il ruolo delle istituzioni. Azioni, pensieri e parole dell’attività politica quando a mancare è la cura del bene comune”.

E’ questo il titolo dell’evento, a cura della lista Civica CambiAprilia – per Carmen Porcelli sindaco, che si svolgerà adAprilia mercoledì 26 aprile alle ore 18 presso l’Auditorium dello Sporting Village in via Carroceto con la partecipazione

di Luigi De Magistris, politico ed ex magistrato, che nel ruolo di sindaco di Napoli ha dato una svolta legalitaria e di sviluppo dell’immagine della città partenopea. De Magistris è stato artefice di importanti cambiamenti a Napoli: dalla riduzione dei tempi di pagamento ai fornitori del Comune alla creazione di un registro delle unioni civili, dalla pedonalizzazione del lungomare ad una politica volta ad incrementare la presenza turistica in città attraverso il restauro o la riqualificazione di monumenti, fontane ed edifici storici ed il rilancio di luoghi significativi della città, dall’incremento delle aree verdi alla trasparenza dell’attività del consiglio comunale, con un’attenzione alle gare d’appalto, alla sostituzione dei vecchi mezzi pubblici con modelli più ecologici.

E, ricordando le motivazioni con cui Luigi De Magistris ha ricevuto nel 2017 il premio Valarioti – Impastato per «aver combattuto criminalità e corruzione da più di vent’anni da magistrato e politico, per aver rotto il rapporto tra mafia e politica nella gestione politico-amministrativa della città di Napoli e per aver contribuito al riscatto morale di Napoli ed allontanato la camorra rompendo il sistema dei rifiuti e delle ecomafie».

Luigi De Magistris nel suo ultimo libro dal titolo «Fuori dal sistema» ha raccontato una vita dedicata al bene comune, senza mai cedere a compromessi. Il suo è uno sguardo rivolto al futuro del Paese, oppresso non solo dal sistema criminale che de Magistris ha combattuto da pm, ma anche da un pensiero unico liberista a cui urge proporrenun’alternativa. È tempo che tutti i non allineati al sistema si uniscano per l’ambiente, la dignità del lavoro, la pace, la lotta alle mafie, la sanità e la scuola pubblica.

Insieme, la giornalista e candidata sindaco Carmen Porcelli e Luigi De Magistris parleranno di bene comune, un concetto che secondo Aristotele era lo scopo della politica e la sua dimensione qualificante, quali sono gli strumenti utili al raggiungimento di questa “pubblica felicità” e quali , invece, le ragioni per cui si spezza “l’amicizia civile” e si resta in balìa dei poteri forti. Tutto ciò partendo sempre dal concetto che solo seminando la legalità si raggiunge il bene comune. Acqua, rifiuti, inquinamento e legalità saranno, dunque, i temi che si affronteranno nel corso.dell’evento, al termine del quale seguirà un dibattito.

Trattandosi di una questione d’interesse comune, che prescinde dall’appartenenza politica, tutta la cittadinanza è invita a partecipare.