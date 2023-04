Dal 5 al 7 maggio ad Ostia il XXV raduno nazionale dell’Associazione Nazionale Carabinieri’

Raduno nazionale dell’Associazione Nazionale Carabinieri: una festa di solidarietà ed orgoglio

Dal 5 al 7 maggio 2023 si terrà ad Ostia (RM) il XXV raduno nazionale dell’Associazione Nazionale Carabinieri (ANC), che riunirà migliaia di soci provenienti da ogni parte d’Italia e dall’estero. L’evento sarà occasione per celebrare i valori dell’Arma dei Carabinieri e per rafforzare i legami di amicizia e mutuo soccorso tra i congedati, i pensionati e gli attivi.

Il programma del raduno prevede diverse iniziative culturali, sportive e ricreative, tra cui una visita guidata alla città di Ostia Antica, una gara podistica lungo il litorale, una mostra fotografica sulla storia dell’ANC ed una solenne cerimonia presso il locale monumento ai caduti.

L’ANC è una struttura senza scopo di lucro che conta oltre 300 mila iscritti in Italia e nel mondo. Fondata nel 1886 a Milano come società di mutuo soccorso tra ex carabinieri, l’ANC ha lo scopo di promuovere la solidarietà, l’assistenza morale e materiale, la collaborazione con l’Arma dei Carabinieri nelle attività di pubblica utilità e la diffusione della cultura della legalità e del rispetto delle Istituzioni.

Il raduno nazionale rappresenta uno degli appuntamenti piu’ importanti per il sodalizio e si svolge ogni quattro anni in una città diversa. L’ultima edizione si è svolta nella città di Verona nel 2019. Quest’anno Ostia ospiterà per la prima volta questo evento, che sarà un momento di festa ma anche di riflessione sul ruolo dei carabinieri nella società italiana.

Eduardo Saturno