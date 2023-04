Aprilia elezioni. Le proposte della Caporaso per il giovani

Giovani, Caporaso: costruire una città con loro e non solo per loro. Ecco le mie proposte.

“Costruire una città con i giovani e non solo per i giovani. È questo il cambio di passo di cui Aprilia ha oggi bisogno”. Così Luana Caporaso introduce le proposte della coalizione Aprilia Civica per quel che riguarda le politiche giovanili. Questa mattina, su Facebook, la candidata sindaca ha illustrato cosa intende fare per le nuove generazioni di apriliani, in diretta dalla Fucina Musicale Giovanile.

“Ai giovani abbiamo dedicato uno dei sei capitoli del nostro programma – ha argomentato Caporaso – Aprilia è una città giovane e in questi anni ha visto nascere diversi spazi pensati per ragazze e ragazzi. La Fucina Musicale negli spazi dell’ex mattatoio è uno di questi. Quel che è stato fatto è importante, ma io sono convinta che possiamo fare di più. Occorre cambiare il paradigma delle politiche giovanili. Tutti i candidati, in campagna elettorale, solitamente elencano proposte per i giovani. Ma i giovani non sono solo l’oggetto di un’attenzione (che pure ci deve essere): oggi possono esser finalmente i protagonisti di una nuova fase della vita della città. Quindi più che mettere in piedi percorsi, luoghi e iniziative per loro, dobbiamo coinvolgerli nelle scelte che li e le riguardano”.

Nel corso della diretta – trasmessa su Instagram, Facebook e YouTube – la candidata sindaca di Aprilia Civica ha illustrato poi le diverse proposte contenute nel programma di coalizione: dalla valorizzazione sul territorio del Piano Nazionale Giovani e della Carta Giovani 2030 (che consente a ragazze e ragazzi under35 l’accesso agevolato a beni, servizi, esperienze e opportunità) alle riduzioni economiche per il Trasporto Pubblico Locale per chi ha meno di 25 anni; dai nuovi investimenti nella formazione (centro d’addestramento, ITS, nuovo istituto superiore) alle “isole degli eventi” pensate per poter utilizzare gli spazi cittadini – in centro e in periferia – come luoghi per eventi culturali e spettacoli musicali e cinematografici; dalle aule studio (e wifi gratuito) anche nelle borgate allo spazio coworking che sarà realizzato al Polo CulturAprilia (ex Claudia), anche come luogo in cui avviare un’attività di supporto alle startup giovanili. Un’iniziativa che si sposa anche con il progetto di mappatura delle terre pubbliche all’interno del territorio comunale, da destinare a progetti innovativi in campo agricolo, proposti e realizzati da giovani imprenditori o cooperative agricole giovanili.

“Prima e oltre tutte queste proposte, che includono anche la valorizzazione di questo luogo da cui trasmettiamo: la Fucina Musicale Giovanile – ha aggiunto Caporaso – vi è la necessità di utilizzare al meglio il Consiglio dei Giovani. Noi abbiamo intenzione di rinnovare questo organo, procedendo a nuove elezioni. Ma soprattutto di coinvolgerlo nell’attività ordinaria dell’Amministrazione comunale, chiamandolo in causa per tutte quelle azioni e quelle opere che coinvolgono le ragazze e i ragazzi della nostra città. La nostra idea è di non limitarci a creare spazi e servizi, ma di permettere ai giovani di costruire e realizzare, insieme all’Amministrazione, ciò che le nuove generazioni sognano per la nostra città e di cui hanno bisogno”.

Questa sera, poi, a partire dalle ore 18 presso il Trentasei di via Aldo Moro 37, Luana Caporaso incontrerà insieme a giovani candidati e candidate della coalizione, ragazzi e ragazze della città, per un evento pensato proprio per loro, dal titolo “Il futuro è nostro. Giovani per Aprilia”.