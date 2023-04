Nettuno. Dal 5 al 14 maggio lo street food in riva al mare, in occasione della festa della Madonna delle Grazie

Nettuno food Village 10 giorni di festa del palato ma anche eventi musicali

La ristorazione abbraccia lo street food. Per la prima volta chef e imprenditori del cibo “scendono” in piazza e con i loro stand gastronomici propongono qualità e tradizione locale.

Dal 5 al 14 maggio 2023 apre il NETTUNO FOOD VILLAGE, organizzato dalla Pro Loco Forte Sangallo in collaborazione con l’Associazione Ristoratori Nettuno in Tavola. Una grande cucina all’aperto in riva al mare di 1.200 metri quadrati dove 15 esercenti si mettono in gioco per animare 10 giorni in occasione della festa della Madonna delle Grazie.

Dalla pasta fatta al momento con i frutti di mare, al risotto agli scampi, alla frittura di pesce, all’area brace con bistecche e porchetta, ai panini gourmet di pesce e di terra. Non mancano dolci artigianali. Il tutto accompagnato da vini e birre di qualità.

Il Nettuno Food Village non è solo una festa per il palato: durante i dieci giorni di manifestazione, infatti, ci saranno anche eventi musicali con la cover di Vasco Rossi dei Rock sotto assedio (venerdì 5 maggio alle 21.00), di Pino Daniele con i Blues for Pino (lunedì 8 maggio alle 21.00); per gli amanti del calcio anche la possibilità di assistere alle partite di Champions League (il 9 e il 10 maggio) e di Europa League (l’11 maggio); per chiudere con i Figli delle Stelle (venerdì 12 maggio) e gli Erre Sei (sabato 13 maggio) per chiudere gli eventi live. Inoltre, verranno organizzati incontri e degustazioni guidate per far conoscere al meglio la gastronomia e i prodotti del territorio.

“La Commissione Straordinaria – dichiarano dall’Ente – esprime vivo apprezzamento e sentito compiacimento per la bellissima iniziativa che coinvolge tutte le espressioni genuine ed autentiche della città, in un contesto che assomma fede, tradizione, cultura e storia”.

“L’obiettivo di questo evento è quello di valorizzare la nostra città e la sua cultura gastronomica, che rappresenta un patrimonio prezioso da preservare e promuovere”, spiega il presidente della Pro Loco Forte Sangallo, Mario Lomartire. “Siamo felici di poter collaborare con l’Associazione Ristoratori Nettuno in Tavola per offrire ai visitatori un’esperienza unica, fatta di sapori e tradizioni”.

Presente con un proprio stand anche la scuola alberghiera IIS Apicio Colonna Gatti che si presenta con il cornetto salato al pesce mantecato.

“Per noi ristoratori – afferma Claudio Della Millia, Presidente dell’Associazione Ristoratori Nettuno in Tavola – questa è una vera e propria scommessa. Abbiamo voluto offrire, non solo una versione di street food di qualità, ma soprattutto abbiamo voluto puntare alla valorizzare della ristorazione locale e del nostro territorio che ha bisogno di essere conosciuto per i suoi valori. La manifestazione si svolge sul Lungomare, una sorta di grande festa quasi on the beach”.

Gli stand sono tutti con un unico brand.

Hanno aderito al Nettuno Food Village: Acero, Dal Folle, Da Squalo, Fraschetta Dei 5 Sensi, IIS Apicio Colonna Gatti, In Mezzo Al Mare, Il Veliero, Kinsale Irish Pub, La Sfogliatella, Lecca Lecca, Lime, Maccaroni, Mastro Arrosticino, Max Al Portico, Miranda, Molo22, Moj, Zero Miglia,

TAGLIO DEL NASTRO ALLE 18 DEL 5 MAGGIO 2023 sul Lungomare Giuseppe Impastato- NETTUNO (Roma)

PER INFO:

Pro Loco Forte Sangallo

Alessandro Bernardi 338.2024807