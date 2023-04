Il Nettuno Softball City alla prima trasferta contro White Tigers Massa, il coach Massimiliano De Cesaris stiamo lavorando bene

Arriva la prima trasferta per il Nettuno Softball City, che domenica sarà impegnata sul difficile campo delle White Tigers di Massa (gara uno ore 12.00 a seguire gara due), dopo aver concluso positivamente il mini ciclo casalingo con 3 vittorie ed una sconfitta, la formazione verdeazzurra sarà chiamata a superare questo primo ostacolo sulla propria strada.

Le prime giornate di campionato hanno dimostrato in tutti i campi del Girone B della SerieA2, grande equilibrio con una classifica cortissima, unica doppietta è stata quella messa a segno la scosa domenica proprio dal Nettuno City ai danni del contro Longbridge Bologna, a dimostrazione che ci sarà da lottare ed impegnarsi in ogni turno senza calare mai la concentrazione e contro tutte le avversarie.

Le White Tigers di Massa hanno conseguito due vittorie e due sconfitte, affrontando Nuove Pantere Lucca e Strars Ronchi, con le due lanciatrici partenti che sono il loro punto di forza Fabbrini (1 W 1 L ERA 3.50) e Papucci (1 W 1 L ERA 4.00) mentre in attacco hanno Bassi e Di Benedetto che superano la media del .500, saranno messe alla prova dall’ottimo stato di forma fin qui dimostrato dalle pitcher nettunesi Fabrizi (14 IP 29 SO 2 W ERA 0.00) e Salvini ( IP 10.2 ERA 2.63 1 W ) mentre in attacco la squadra nettunese presenta un line up capace di colpire con più elementi con Ghioldi a guidare con una una media di 7 valide su10 turni e 5 RBI.

Alla vigilia di questa importante trasferta abbiamo raccolta le dichiarazioni del coach Massimiliano De Cesaris, che ci racconta le sensazioni alla vigilia del terzo turno di campionato.

” Si abbiamo avuto una partenza positiva, la squadra si sta ben comportando in campo, malgrado gli allenamenti logisticamente sempre difficili, il roster è stata poco insieme, avendo due gruppi di lavoro, con un gruppo di Roma uno di Nettuno.

L’aggregazione e l’amalgama si sta costruendo pian piano, considerando che tra di loro si conoscono e si stanno trovando su quei meccanismi giusti per migliorare inning dopo inning. Pur non avendo effettuato una ridotta preparazione invernale, per i noti problemi di campo, che abbiamo risolto grazie alla disponibilità dei Dolphins Anzio, la nostra condizione ottimale sarà trovata più avanti durante il campionato, in cui mi aspetto una crescita generale ed ancora dei buoni miglioramenti da parte di tutto il roster, perchè ancora non siamo al top della condizione.

La trasferta di Massa, presenta tutte le insidie, del caso, molto dipenderà da noi, speriamo di non soffrire la stanchezza del viaggio durante il corso delle partite. Come al solito dobbiamo essere pìù brave delle nostre avversarie e fare un punto in più di loro. Il gruppo è molto motivato, e durante il lavoro settimanale cè molto impegno da parte di tutti, cercando di limare ogni sfumatura ed imperfezione.””