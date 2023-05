Anzio. Sabato 20 maggio, per “L’arte in un’ora” Caravaggio Rivoluzionario, Scandaloso, Errante, Immenso

Terzo appuntamento di “L’arte in un’ora”. Un itinerario artistico, ideato dal Circolo delle Acli di Anzio e curato dal professore Antonio Silvestri maestro e divulgatore d’arte, che prendendoci per mano con la sua sapienza e ironia ci guiderà negli intrecci tra l’arte innovativa e la vita dissoluta di Caravaggio.

Caravaggio affermò con estremo realismo i temi più attuali e scottanti dell’uomo come il dramma dell’esistenza e della morte, l’angoscia della solitudine e il dilemma della salvezza eterna.

Un genio allo stesso tempo amato e detestato dai suoi contemporanei. Conobbe il carcere e la sua fine è ancora oggi un mistero.

Per saperne di più sull’inedita rappresentazione artistica, la sregolata e affascinante personalità del Caravaggio

VI ASPETTIAMO

Sabato 20 maggio alle 17.30

Istituto delle suore Oblate Agostiniane

Via Venezia, 19 – ANZIO