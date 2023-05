Regione Lazio. M5S: “Bene gli stanziamenti in bilancio per pulizia spiagge e Ryder Cup”

“Un punto focale della variazione di bilancio che abbiamo votato oggi in commissione è lo stanziamento di 2,5 milioni di euro per la pulizia di spiagge ed arenili, un tema su cui mi sono fortemente battuto quando ero Sindaco di Pomezia e che sto portando all’attenzione della Regione Lazio” – dichiara Adriano Zuccalà, Consigliere Regionale M5S e membro della Commissione Bilancio.

“Il Movimento 5 Stelle- prosegue Zuccalà- è una forza responsabile e sin dall’inizio abbiamo posto i temi davanti alle contrapposizioni politiche. Siamo disponibili come sempre ma fermi su ciò che sta a cuore all’interesse ed al benessere dei cittadini”.

“Prosegue il lavoro in vista della Ryder Cup 2023- continua Valerio Novelli, Consigliere Regionale del Movimento 5 Stelle- dopo aver, infatti, sollecitato più volte la Giunta regionale nella precedente e nell’attuale legislatura, raccolgo favorevolmente gli stanziamenti, previsti nella variazione di bilancio presentata oggi, di 140mila legati al trasporto pubblico in vista dell’evento ed in particolare delle navette per portare il pubblico al Marco Simone Golf & Country Club ed i 375mila euro rivolti alla promozione ed alla ricettività alberghiera”.

“Sono sempre più convinto che l’importanza dell’evento deve vedere la Regione Lazio in prima linea a prescindere dal colore politico di chi governa. Il miglioramento della viabilità, il potenziamento del trasporto pubblico e gli incentivi rivolti alla ricettività alberghiera devono andare di pari passo, consentendoci da un lato di fornire un servizio di qualità durante la Ryder Cup e dall’altro di avere finalmente infrastrutture e viabilità che possano servire la cittadinanza ed i pendolari anche e, soprattutto, in futuro”- conclude Novelli.