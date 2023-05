Nettuno IV, dal 1° giugno al via la settimana delle feste e delle performance

Un grande finale quello di Nettuno IV in un anno particolarmente importante per l’istituto comprensivo del centro città.

Dal 1 all’8 giugno, infatti, è massiccia la serie di iniziative che vedranno la comunità educante della scuola alle prese con manifestazioni e spettacoli.

Si comincerà la mattina del 1 giugno, quando la scuola secondaria riceverà la visita del dirigente scolastico Salvo Ciravolo, preside dell’ IC Lanza Baronessa di Carini, che, unitamente al suo staff dirigenziale e ad una compagine dell’IC Cassarà Guida di Partinico, entrambe in provincia di Palermo, verrà ad osservare le novità relative al metodo Dada, sperimentato nella scuola di Nettuno già da quasi tre mesi.

Nella mattinata, sarà possibile ascoltare in diretta le ultime puntate dei programmi, completamente gestiti dai ragazzi, che hanno caratterizzato l’anno radiofonico di La Radio del Quarto, l’emittente web d’istituto. Nel pomeriggio, presso il Teatro Spazio Vitale si terrà il saggio spettacolo di musica d’insieme organizzato dai docenti dell’Indirizzo Musicale, con il Coro e Orchestra Ludovica e Leonardo Tulli, diretti dai docenti Busacca, Scozzafava, Palombo, Bonfante, con la collaborazione di Pagliuso e Ziccardi. I ragazzi del corso di canto accompagneranno l’orchestra che si compone di flautisti, pianisti, violinisti e chitarristi. Dal 5 giugno sarà la volta degli spettacoli teatrali: lunedì sera quello della secondaria, “Calma piatta in IV C “, uno sguardo semiserio sul mondo della scuola oggi, seguito il 6 e il 7 dalle recite della quinta della primaria. Negli stessi giorni sono previste le feste di fine anno che vedranno la partecipazione dei genitori con la gara delle torte, il concorso di disegno e body art e tantissimi tornei sportivi, tra la palestra, il campo polivalente e il piazzale del gioco e della musica.

Da segnalare, infine, l’8 giugno il flash mob degli alunni della quinta classe della primaria con consegna dei diplomi e la festa del gelato, sempre per la primaria e, di sera, una novità assoluta per il territorio: il ballo delle terze, dalle 18,30 alle 22,30: un modo per incoraggiare i candidati agli esami di licenza media delle cinque sezioni della scuola secondaria. Per quanto riguarda l’infanzia, recital e feste a non finire a partire dal 5 giugno, sia nel plesso centrale che nella sede di Via Firenze, con chiusura delle manifestazioni al Futsal Club Nettuno con la festa della famiglia il 13 giugno.

La dirigente scolastica Antonella Ciarbelli è assai felice di questa serie di eventi a conclusione di un anno scolastico particolarmente proficuo e tiene ad incontrare le famiglie di Nettuno per il saluto finale che, nell’arco degli eventi, avrà indubbiamente molte occasioni di ripetersi.