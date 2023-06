Albano. Il 6 giugno a Pavona il convegno: “Non bruciamoci il futuro” trasformiamo i rifiuti in materie prime e lavoro

Il convegno spiegherà perché gli inceneritori sono tecnologie superate e fallimentari

Quante domande avete sugli inceneritori?

Per rispondere abbiamo organizzato, come realtà della Rete Tutela Roma Sud, un grande convegno, con il patrocino dei comuni di Albano Laziale e Castel Gandolfo, presso la sala Convegni della Parrocchia S. Giuseppe a Pavona.

Il convegno spiegherà perché gli inceneritori sono tecnologie superate e fallimentari, quali sono le alternative migliori e coerenti davvero con l’enciclica Laudato Si.

NE PARLEREMO CON:

-FEDERICO VALERIO

SCIENZIATO PREOCCUPATO

Ha svolto attività di ricerca presso l’ISTGE di Genova, dirigendone il Servizio di Chimica Ambientale. Il suo laboratorio ha messo a punto innovativi metodi di analisi, effettuando studi, oggetto di pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali, tra i quali anche sugli

inceneritori;

-DANIELE FORTINI

MANAGER DEI RIFIUTI

È uno dei massimi esperti italiani nella gestione dei rifiuti urbani, dove passa lui l’immondizia sparisce, non la mangia la organizza senza costruire nuovi inceneritori. Le alternative esistono, sono meno costose, oltre che meno dannose per l’ambiente e per la salute;

-MARCELLA COSTAGLIOLA

CITTADINA NON INDIFFERENTE

Insegnante e referente della Comunità Laudato sì Castelli Romani, un movimento internazionale che nasce per promuovere i principi di ecologia integrale, nella consapevolezza che “non ci sono due crisi, una ambientale e un’altra sociale, bensì una sola crisi

socio-ambientale.

Vi aspettiamo con le vostre domande e curiosità il 6 giugno 2023. Parrocchia SanGiuseppe, via Pescara, Pavona-Albano Laziale