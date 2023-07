Il Rotary Club Costa Neroniana in collaborazione con il Circolo Le Rondini Anzio-Nettuno di Legambiente, sabato mattina 15 luglio presso lo Stabilimento balneare Salus di Nettuno organizzerà per la prima volta “Giochiamo a Riciclare” per spiegare ai più piccoli l’importanza della raccolta differenziata, anche al mare, per la tutela dell’Ambiente tramite sessioni didattiche e giochi interattivi totalmente gratuiti. Vi Aspettiamo!