Aprilia. Borghi Rurali, un territorio da salvaguardare

Recentemente si sono svolte le elezioni per il rinnovo del consiglio di

amministrazione del comitato Borghi Rurali, elezioni svolte all’insegna

dell’inclusione di tutta la borgata. Si è registrata una buona partecipazione

degli iscritti, sicuro segno dell’interesse di tanti a voler difendere attivamente

il nostro territorio.

Nel primo incontro, oltre alle elezioni delle cariche del nuovo CDA dove è

stato eletto il nuovo Presidente Carolo Pallotta, vice presidente Martino Gazzi, segretario Maurizio Giammaria e cassiere Gabriele Gazzi, ed è stata delineata la linea programmatica dei lavori (dettata all’insegna della continuità con la precedente amministrazione presidiata da Carlo Finocchi).

La tutela ambientale è e sarà sempre al primo posto, come linea guida e come

interesse pubblico, nello specifico la lotta all’abbandono dei rifiuti, uno sciacallaggio ambientale senza fine, che affligge il territorio. Per poi delineare il problema alla sicurezza stradale; passando poi alla manutenzione delle strade e la pulizia dei marciapiedi; all’illuminazione delle vie principale e cosi via via fino a raccogliere tutti i problemi presenti nel territorio.

Uno dei punti e il riproporre lo spostamento della linea Cotral, dove a suo tempo ci fu una copiosa raccolta firme al fine di includere la via Apriliana al

servizio autobus di linea; infine e non per importanza la rielaborazione nel suo riesame del progetto Fogne Casalazzara 2.

Insomma tanto lavoro, obbiettivi all’apparenza ambiziosi per il bene comune, in realtà basta un po’ di buona volontà da parte di tutte le amministrazioni coinvolte: Comune di Aprilia in primis ma anche la Provincia di Latina e la Regione Lazio.

Come più volte segnalato la difesa dell’ambiente è il primo punto a noi caro,

sul quale concentriamo la maggior parte delle forze per fronteggiare il tanto

odioso fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, legato per varie circostanze al

problema degli incendi di materiale inquinante.

Questi punti di programma dei Borghi Rurali sono stati esposti in un incontro

programmato con gli assessori dott.ssa Carola Latini e ing. Roberto Boi, ai

quali abbiamo consegnato il nostro nuovo programma d’intervento.

L’entusiasmo e la voglia di fare da parte di tutti lascia presagire il meglio per

il nostro ampio e bel quartiere e per la nostra città.

Tutto il consiglio vuole ringraziare gli elettori per la fiducia concessa e

ricorda che come da consuetudine il CDA non è una cerchia racchiusa ma

aperto alla collaborazione di quanti vogliono aiutare, nel rispetto del

territorio e della salute pubblica.