“L’Innominato e la Monaca di Monza”, il 28 luglio alla Villa Imperiale

I centocinquanta anni della morte di Alessandro Manzoni continueranno a essere ricordati nell’ultimo incontro dedicato all’autore, che si svolgerà venerdì 28 luglio alle ore 18 presso la Villa Imperiale di Anzio.

Nell’appuntamento di venerdì scorso, Salvatore Santucci dell’associazione culturale “La Teca” si è soffermato sulla lirica, leggendo e commentando alcuni componimenti come gli “Inni Sacri” e del movimento del Romanticismo, facendo conoscere meglio al pubblico presente, che è rimasto molto soddisfatto dagli interventi, uno degli autori che ha contribuito alla nascita della lingua italiana. Protagonisti indiscussi dell’ultimo incontro, invece, saranno i “Promessi Sposi”, che verranno raccontati da ben due attori, tra cui la splendida Mariella Gravinese, che si soffermeranno sugli aspetti dei capitoli dedicati alla Monaca di Monza e all’Innominato.

La prenotazione per prendere parte all’incontro è obbligatoria e, all’ingresso della Villa Imperiale, sarà possibile lasciare un contributo volontario. Per fermare il proprio posto basterà contattare il numero 3477372366 o scrivere all’email salvatore.santucci@alice.it.

Per ricevere ulteriori informazioni, invece, basterà chiamare l’Ufficio Stampa al numero 3271454081.