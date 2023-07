Sul blackout all’Ospedale Grassi di Ostia interrogazione della Consigliera Zeppieri

La Consigliera regionale Alessandra Zeppieri ha rivolto un’interrogazione al presidente Rocca

L’Ospedale G.B.Grassi di Ostia ha vissuto ore di grande difficoltà, qualche giorno fa, a causa di un blackout. I generatori di continuità elettrica, infatti, non si sono attivati e tutte le apparecchiature mediche ed elettriche sono rimaste spente. Medici e infermieri si sono attivati per operare manualmente la ventilazione ai

pazienti che ne necessitavano, data la scarsa autonomia delle batterie che si sono esaurite in breve tempo.

«Ho provveduto quindi – dichiara Alessandra Zeppieri, capogruppo del Polo Progressista in Consiglio Regionale del Lazio – ad inoltrare al Presidente Rocca un’interrogazione a risposta scritta per avere chiarimenti su quanto accaduto e per procedere con i controlli dei generatori in tutte le strutture sanitarie pubbliche. È poi fondamentale, e ne ho fatto quindi richiesta formale, che si mettano a programma interventi regionali in favore dell’efficientamento energetico negli ospedali del Lazio.

Per nessuna ragione la salute e la vita dei pazienti può essere messa a rischio, nemmeno in caso di eventi eccezionali come il caldo delle ultime settimane».

Il blackout infatti è la conseguenza di un intenso utilizzo dei condizionatori che, tanto nella struttura sanitaria di Ostia quanto in altre della regione, ha portato a un sovraccarico energetico, costringendo alcuni Pronto Soccorso a indirizzare molti accessi in altre strutture, con notevoli disagi.