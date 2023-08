Nettuno. 3 agosto, “Icaro-tributo a Renato zero” al Teatro spazio Vitale in favore di UNITALSI

Spettacolo per la raccolta fondi a scopo benefico

Questa sera giovedì 3 agosto alle ore 21 presso il Teatro Spazio Vitale – Nettuno – si terrà il Concerto ICARO – TRIBUTO A RENATO ZERO – costo del biglietto d’ ingresso € 10,00 – in favore dell’UNITALSI SOTTOSEZIONE DI ALBANO. Il ricavato della serata, tolte le spese organizzative, andrà a sostenere le quote delle persone malate ed in difficoltà che vogliono andare a Lourdes con il Treno Bianco accompagnate dai Volontari dell’UNITALSI. Questa è il nostro desiderio che è il motore che ci sprona ad impegnarci – dichiara Pietro CORTI – PRESIDENTE UNITALSI SOTTOSEZIONE DI ALBANO – per raccogliere fondi che ci permettono di non lasciare nessuno a casa. Lourdes è la nostra casa e si è a casa quando si hanno vicino gli affetti più cari, e noi vogliamo tornare a Lourdes con i nostri AMICI che con il sorriso che nasconde la sofferenza CI FANNO SENTIRE SPECIALI! Grazie di cuore!