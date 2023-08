Aprilia. Dal 4 agosto la rassegna cinematografica “Cinema sotto le stelle”

Torna la rassegna cinematografica “CINEMA SOTTO LE STELLE

Primo appuntamento Venerdì 4 Agosto presso il parco Falcone e Borsellino con il film dazione John Wick 4

Il cinema allaperto per accompagnare le calde serate di Agosto. Torna Cinema sotto le stelle, la rassegna cinematografica organizzata dal Comune di Aprilia e dalla Pro Loco di Aprilia. Una programmazione ricca, composta da una selezione di 11 pellicole scelte tra i film della stagione 2022/23 e anche questanno la scelta è stata quella di mantenere una doppia location. La programmazione infatti prevede proiezioni alternate tra parco Falcone e Borsellino di via dei Mille e piazza della Comunità Europea presso quartiere Toscanini, a partire da Venerdì 4 Agosto e fino a Mercoledì 30 Agosto. Anche questanno la scelta del Comune di Aprilia è stata quella di contribuire per garantire lingresso e la visione dei film a titolo gratuito per i cittadini. A inaugurare la stagione 2023 della rassegna cinematografica il film John Wick 4, film dazione con Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Ian McShane, Bill Skarsård, per la regia di Chad Stahelski

“CINEMA SOTTO LE STELLE edizione 2023

Programmazione parco Falcone e Borsellino via dei Mille:

Venerdì 4 Agosto: John Wick 4

Mercoledì 9 agosto: Il Grande giorno

Giovedì 17 agosto: Gatto con gli stivali

Lunedì 21 Agosto: Stranezza

Venerdì 25 Agosto: Black Adam

Mercoledì 30 Agosto: L’Ultima notte d’amore

Programmazione Piazza della Comunità Europea (quartiere Toscanini):

Lunedì 7 Agosto: Super Mario Bros

Venerdì 11 Agosto: Grazie Ragazzi

Venerdì 18 Agosto: Tramite amicizia

Mercoledì 23 Agosto: Minions 2

Lunedì 28 Agosto: Creed 4