Nettuno. Il 24 settembre il “Roller Day” per inaugurate la pista di skateboard al parco Palatucci

Con l’impegno del Rotary Club Costa Neroniana di promuovere lo sport come momento di Salute, Benessere, Aggregazione e Inclusione, segnaliamo che in occasione del Roller Day del 24/09 si inaugura la ristrutturazione della pista di skateboard e non solo del Parco Palatucci di Nettuno grazie agli amici I SUPpisti

Saranno altresì presenti le Autorità locali, i ragazzi del Liceo Artistico Picasso che effettueranno murales, nonché i ragazzi di Universi Diversi quale segnale forte di inclusione e partecipazione.